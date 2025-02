Palladino elogia Fagioli: 'Duttile e completo, ci servirà per questo'

CALCIOMERCATO

Il tecnico della Fiorentina Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa come di consueto alla vigilia della gara di Serie A. L'allenatore ha parlato anche di Nicolò Fagioli, dal suo arrivo a Firenze e della sua utilità per la squadra. Fagioli ha esordito lunedì con la maglia della Fiorentina. Le sue parole:- "Lunedì (contro l’Inter, ndr) ha fatto il trequartista ma lui sa legare bene il gioco, facendo la mezzala. È un giocatore duttile e completo, che ci darà una grande mano".