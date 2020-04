L'ex giocatore della Juventus, Raffaele Palladino, si è concesso a Calciomercato.com e ha voluto chiarire il curioso episodio legato ad una sua lite con Alessandro Del Piero, dodici anni fa: "Si, chiariamola (ride ndr). A distanza di dodici anni ancora me lo chiedono. Tuttora sono grande amico di Alessandro, ci scriviamo messaggi e ci sentiamo per telefono. All'epoca successe che quella contro il Palermo era una partita abbastanza importante per noi e Ranieri non fece giocare nessuno dei due. Fece giocare in attacco Trezeguet-Iaquinta, ti lascio immaginare quanto potesse essere anche un po' nervoso. Entrammo tutti e due quando ormai vincevano per 3-0. Ci fu un'azione di contropiede, io non gli passai il pallone ma la diedi a Marchionni che poi crossò per Del Piero. Alex non si era arrabbiato nel vero senso della parola, c'è stato un battibecco dove io, lì per lì, gli ho provato a spiegare la cosa. I giornali l'hanno pompata, strumentalizzata perché Del Piero faceva sempre notizia. Nello spogliatoio ci siamo chiariti ed è finita lì. Abbiamo chiarito una volta per tutte (ride ndr)".