In mattinata avevano fatto scalpore le parole del presidente del Monza Paolo Berlusconi ( QUI ) il quale rivelava di un interesse della Juventus su Raffaeleper la panchina. Oggi in conferenza stampa è stato chiesto al tecnico se ci fosse un interesse da parte della Vecchia Signora. Questa la risposta dell'allenatore:"Dico grazie al presidente per le belle parole ma se la Juventus mi avesse chiamato me lo ricorderei. Ma non è accaduto. Io vi dico sempre la verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. Personalmente sono concentrato sulla partita contro il Sassuolo".