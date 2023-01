Da, due su due, con in mezzo la parentesi della Coppa Italia.ha la meglio di, non solo sul piano del risultato ma soprattutto su quello del gioco.C'è un retroscena che riguarda da vicino Raffaele Palladino. Fino a fine giugno, infatti, il tecnico ex calciatore della Juve é stato vicino al ritorno a Torino. C'era anche lui, infatti, tra i nomi valutati per la panchina della Primavera della Juventus. La scelta finale, poi, ricadde su Montero, mentre Palladino continuò con l'Under 19 del Monza. Il resto é storia.