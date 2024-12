Le parole dia Sky dopo- "Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo essere fieri di queste prove. Abbiamo affrontato una grande squadra con tanta forza fisica in mezzo al campo, questo pareggio lo dedichiamo ai tifosi che non c'erano e sono rimasti a casa e anche ai presenti. Anche a Bove, che era presente con noi".- "Pesa tanto il pareggio, non per le due sconfitte, ma per la qualità che abbiamo messo in campo con il coraggio. Siamo andati sotto due volte e contro questa squadra non è facile. Mi è piaciuto tutto. Sicuramente un po' di equilibrio si è perso, ma il mio compito è lavorare nel migliore dei modi con la squadra. Giocando ogni due giorni non è semplice. Oggi ci sono tante cose positive. Qualche rammarico per le due partenze, nel primo e nel secondo tempo. Siamo partiti un po' timorosi, poi quando riconquistavamo palla non siamo stati bravi nella gestione. Noi, però, non dobbiamo reagire dopo il primo schiaffo, ma dobbiamo essere bravi ad approcciare bene la gara fin da subito. Al di là di questo e dei dettagli, sono contento della prestazione di tutti, faccio i complimenti alla squadra. Questo punto vale molto".- "Kean ha lavorato tanto durante il ritiro, facendo tanti carichi di lavoro, ed è arrivato a Firenze con grande voglia. Lui è stato il primo giocatore a cui ho fatto la telefonata. Vedevo e vedo in lui ottime qualità. Anche a Monza lo cercavo. Gli ho dato amore, affetto e fiducia. Sta facendo bene, è un ragazzo straordinario. Può continuare a crescere".