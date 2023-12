Le parole dia Dazn:FINALE - Non partirei dai minuti finali ma da una grande prestazione della squadra. Il gol finale è un gol fortuito, perché Gatti ha anche ciccato la palla. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto dato stasera, ci avevamo messo cuore, anima, qualità tecniche e fisiche. Meritavamo anche il pareggio.JUVE DA SCUDETTO - Assolutamente sì, ma non lo dico per fare il ruffiano ma perché è costruita sempre per quello, ha una mentalità vincente. Quest’anno vedo una squadra in salute, che sa difendersi bene, molto più solida. Ha giocatori di qualità, ha ricambi e gioca una volta a settimana. Se la giocherà fino alla fine.