Il tema è chiaro, palleggio, uscita e ripartenza, per andare a far male all'avversario. Come? Così: "Deve essere un crescendo il passarsi la palla, la voglio veder viaggiare, andare a mille all'ora".Allegri prepara la sfida contro il Milan con un primo allenamento intenso aperto a tifosi e giornalisti invitati. E alcune sue frasi diventano già virali. Ecco le migliori: "Se mi muovo prima che il compagno prende il pallone, come fate poi a prendere la palla?E ancora: "Adesso giochiamo a tre tocchi su tutta l’ampiezza del campo,E poi una battuta a, dopo un colpo di tacco lisciato: "Che fai il calzolaio? Con questi tacchi...".