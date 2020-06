Nove stagioni alla Juventus e la personalità di chi ha comandato la difesa bianconera per tanti anni. Paolo Montero era un uomo spogliatoio che in bacheca ha messo 4 scudetti (più uno revocato), tre Supercoppe italiane, un'Intercontinentale e una Supercoppa europea. Difensore da palla o gamba, le sue maniere forti nel bene o nel male hanno sempre fatto la differenza. E' arrivato in bianconero nel 1996 voluto da Marcello Lippi che l'aveva già allenato all'Atalanta.