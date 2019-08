Una conferenza stampa storica, come tante regalate danel quinquennio juventino. Una citazione ancor più storica, legata all'ippica, disciplina amata dall'ex tecnico bianconero e che spesso è entrata nelle sue dichiarazioni in sala stampa. Se tanti oggi conoscono il significato del termine corto muso, in parte, è anche grazie ad Allegri. Ecco, oggi, alla seconda edizione annuale del- che in realtà, resta un Palio a parte, anche se il secondo dopo quello in luglio - Selva ha tagliato il traguardo poco prima di Remorex. A corto muso, come ha insegnato Allegri.