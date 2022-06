Un passo alla volta, anche per riprendere un viaggio interrotto sul più bello. Federico Chiesa ha trascorso il weekend a Forte dei Marmi - come spesso gli capita - e dopo aver buttato giù un po' di vacanze e divertimento, ora si appresta a rientrare nel pieno delle fatiche. Federico è infatti alla Continassa ad allenarsi, quasi certamente da solo. Fino a venerdì c'erano ancora Danilo, Zakaria e lo stesso Kean dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale. Poi, le meritate vacanze. Tranne per Chiesa.



IL LAVORO - A metà agosto si riparte con il campionato e Chiesa punta a rientrare tra settembre e ottobre. Cosa sta facendo, adesso? Fisioterapia. Allenamenti quotidiani. Un po' di palestra, un po' di piscina, esercizi sul campo. Corre sempre di più e il recupero procede bene, in autunno lo rivedremo con una maglia bianconera. Non sarà subito in gruppo, il 4 luglio. Ma inizierà con un programma differenziato per lavorare con la squadra a tratti durante l'estate.