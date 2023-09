Paul Pogba dopo la sospensione per la positività al doping non può allenarsi nè ovviamente giocare con la Juve. Ma come sta vivendo l'attesa per le controanalisi che ci saranno il 5 ottobre? Come riferisce, Pogba quando è a Torino si allena a casa, nella villa sulle colline torinesi un tempo residenza del Cristiano Ronaldo juventino. Palestra e piscina interna, campetto esterno. Il francese è solo, senza compagni, ma almeno può contare su macchinari e strutture all’avanguardia che gli consentono di portare avanti un programma personalizzato. E ovviamente è seguito da uno staff personale e di fiducia, extra Juventus.