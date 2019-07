Su Juventus.com, ecco il primo report dell'allenamento di questa mattina. Di seguito, le parole riprese dal sito ufficiale: "Una mattina al riparo dai 34 gradi e dal tasso di umidità ben oltre il 60%, ma non per questo fisicamente meno impegnativa. La prima parte della seconda giornata dei bianconeri a Nanchino è trascorsa in hotel, dove la squadra, divisa a gruppi, si è allenata in palestra, lavorando sulla forza. Nel pomeriggio invece si tornerà in campo: alle 19:30 locali, le 13:30 italiane, è infatti in programma la seduta all'Olympic Sport Center Side Pitch".