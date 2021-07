Ecco com'è andato l'allenamento di oggi per la Juventus: il comunicato dal sito ufficiale.- Ci siamo: la stagione 2021/2022 della Juventus è ufficialmente iniziata.Dopo le visite mediche che si sono svolte ieri, il gruppo dei bianconeri. che gradualmente comincerà ad arricchirsi con gli arrivi dei giocatori impegnati in estate con le loro Nazionali,Due le sessioni di lavoro previste nel menu di oggi: in mattinata, i giocatori si sono focalizzati prima su una serie di esercitazioni focalizzate sulla tecnica, per poi dedicarsi a una successiva fase di lavoro atletico.Nel pomeriggio, dopo il meritato riposo nelle stanze del J|Hotel, secondo allenamento per il gruppo, questa volta in palestra.Domani, ovviamente, si torna in campo per una nuova doppia sessione.