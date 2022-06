Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato anche di Matteo Brunori, grande protagonista del ritorno in Serie B del club rosanero. Ecco le sue dichiarazioni: "È un giocatore della Juventus. Non sappiamo ancora cosa succederà... L’unica cosa certa è che si ripartirà con Baldini: è una conferma che ha dato da solo. Resta con noi e spero lo farà per tanto tempo, perchè è una persona straordinaria oltre che un preparatissimo allenatore, come ha dimostrato. È un uomo libero e la libertà non ha valore".