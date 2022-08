Matteo, a Gazzetta, parla della stagione in corso a: "Sognavo di iniziare così (tripletta alla Reggiana in Coppa Italia, gol e assist contro il Perugia, ndr). L’obiettivo è dare continuità a ciò che ho fatto la passata stagione, al di là del numero di gol che sarò in grado di realizzare: sarà difficile ripetersi, ma ci proverò. Il Bari? Ha stravinto il campionato e ha preso gente di qualità. Non sarà facile, ma non cambierà il nostro modo di affrontare la partita. L’intento è sempre quello di provare a vincere, perché dà entusiasmo".