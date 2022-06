Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Palermo Dario Mirri è tornato a parlare di Matteo Brunori, bomber di proprietà della Juve che ha trascinato la squadra rosanero a suon di gol verso la promozione in Serie B. Ecco le sue dichiarazioni: "La Juventus ha investito molto sul cartellino di Brunori, pagandolo 3 milioni di euro. Un anno fa non eravamo disposti a spendere tanto, ma Brunori ci ha ripagato con i suoi 29 gol. Mi auguro che valuti quello che Palermo gli ha dato. Se vuole la Serie A non gliela possiamo dare. La scelta è sua".