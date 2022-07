In attesa di definire la permanenza in rosanero di Matteo Brunori, Palermo e Juventus discutono del possibile sbarco sull'isola di un altro tesserato bianconero. I siciliani starebbero infatti chiedendo con sempre maggiore insistenza informazioni sul giovane centrocampista valdostano Hans Nicolussi Caviglia, punto di forza della formazione Under 23 bianconera.



Cresciuto nel vivaio della Juve, con la quale ha poi debuttato in Serie A e partecipato ad un paio di partite di Champions, pur senza scendere in campo, Caviglia ha disputato un'ottima stagione in prestito due anni fa con il Perugia. Lo riporta Calciomercato.com.