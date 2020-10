L’ex giudice Luca Palamara che indagò su Calciopoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, tornando sul tema Juve-Napoli: "Anche a Roma si parla tantissimo della sentenza Juventus-Napoli, la squadra si Gattuso è seguitissima anche qui. Le società, però, hanno firmato un protocollo per consentire al calcio di andare avanti. Se noi dobbiamo fare partite di calcio con stadi vuoti, non comprendo quale sia l'utilità di fare questi spostamenti e giocare le trasferte. Quanto meno va messo in evidenza il sistema della bolla, come hanno fatto negli Stati Uniti. Bisogna prendere atto di questa realtà. Fare un Roma-Napoli in un Olimpico deserto o al contrario in un San Paolo deserto, a cosa serve? Tanto vale si può disputare la partita in un luogo unico, diverso, dove viene salvaguardata la salute di tutti e anche dei professionisti stessi. Un po' come avviene in America con la bolla nell’NBA. Sentenza? Mi sembra palese che la Lega non ha coperto il Napoli”. SU SANDULLI – “Può ribaltare la sentenza? Sandulli ha una esperienza storica, ma non sono nella sua testa. Fece Calciopoli e sa giudicare con professionalità".