"Carlos Augusto via? Sono scelte che farà la società. Io so solo che il suo campionato è stato impressionante. E' un top player". Così Raffaelesul terzino mancino brasiliano del Monza. Che piace tantissimo alla Juventus. E che il club brianzolo valuta per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Tutto in bilico, tutto da capire. Intanto, Palladino vorrebbe continuare a lavorare con lui...