L'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato a fcinter1908.it, ritornando sul discusso finale di campionato nella stagione '97-'98. Ecco le sue parole: "​ Lo sappiamo tutti perché non abbiamo vinto di più. Abbiamo alzato al cielo la Coppa UEFA e lottato fino alla fine per il campionato. Sappiamo benissimo cos’è successo nelle ultime giornate di Serie A nel 1997-98. Sull’albo d’oro c’è scritto Juventus, ma tutti sanno perché. [...] ​Noi avevamo una grandissima carica, perché la settimana prima c’era stata la partita scandalo contro la Juventus. Il mercoledì successivo la Lazio aveva vinto la Coppa Italia battendo in finale il Milan. Quindi affrontammo quella partita psicologicamente in grande svantaggio rispetto a loro. E’ vero, Ronnie lo disse, e lo fece davvero. Giocò una partita straordinaria, come tutta la squadra. In quella gara siamo stati molto più forti della Lazio.