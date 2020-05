Gianluca Pagliuca parla a La Gazzetta dello Sport e finisce a trattare (anche) di Juventus. Per esempio quando paragona Cristiano Ronaldo e Ronaldo "Il Fenomeno. "Cristiano è una macchina - le sue parole -. Ronaldo aveva più qualità e visione, ed è stato un fenomeno assoluto minato dagli infortuni. Senza quelli..." MIHA E BOSKOV "Quando sento parlare Sinisa a volte mi sembra di risentire Vujadin. Si assomigliano in diverse cose. Calcisticamente? Lì diversi, ma nel carisma e nel carattere che avevano e ti davano, beh, sono due grandi persone sovrapponibili. Semmai, c’è che Sinisa rispetto a Vujadin conosce più termini, ha un vocabolario italiano più esteso, anche perché è qui da anni. Senta questa: una volta, durante un allenamento, Vujadin si avvicina a me e dice: “Attento a palotazzo”. Mi guardo attorno, scambio un’occhiata con chi è vicino, non capivo. Cos’è palotazzo mister? “Quello lì, come si chiama, palla che fa così”. E mima la traiettoria: era il pallonetto. Ridemmo per un minuto".