Gianluca Pagliuca, ex portiere tra le altre dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport della Juve di Maurizio Sarri: "Prendere il posto di Allegri non è semplice. Sarri ha fatto fatica ma nonostante tutto è ancora in corsa per la Champions League ed è a un passo da vincere il campionato. Fossi nei dirigenti della Juve gli darei ancora fiducia, lui è un allenatore innovativo".