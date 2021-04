L'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha ripercorso la stagione nerazzurra del 1997/1998 e nel suo racconto non ha risparmiato una stoccata alla Juventus: "In quella stagione vincemmo la Coppa Uefa, poi la Juve ci rubò lo scudetto". L'ex calciatore ha aggiunto: "Un anno fantastico che poteva essere storico, ciò non è avvenuto ma non per colpa nostra. Fa molto male, ricordo rigori clamorosi non dati. Situazioni molto strane". Una polemica decennale che non si placa e uno scontro - quello tra Juve e Inter - che quotidianamente si rinnova.