Pagliuca: 'Lo 'Stranino' Motta non sta bene se non cambia i ruoli. Alla Juventus...'

Le parole di Pagliuca su Thiago Motta

Intervistato da Il Resto del Carlino, l'ex Bologna e Interha detto la sua anche su, fresco di esonero da parte delladopo la straordinaria stagione dello scorso anno in rossoblù.– "Lo dico? Per noi (il Bologna, ndr) era meglio se rimaneva lo 'Stranino'. Tudor è un allenatore quadrato, che ha sempre fatto bene dovunque è andato. La sua Juve è già più lineare di prima, si vede che c’è la mano di un allenatore che ha rimesso a posto un po’ di cose".

– “No, non mi aspettavo la caduta di Thiago Motta perché pensavo che, andando alla Juve, non dico che avrebbe limato il suo carattere, quello è impossibile: però immaginavo che non avrebbe rifatto pari pari le cose che faceva a Bologna. Thiago è bravo ma se non cambia il ruolo ai suoi giocatori non sta bene. Qui però se lo poteva permettere, alla Juve no: là se sbagli due partite ti mettono subito in croce. E lui ne ha sbagliate più di due...".- "Diciamo che l’Atalanta adesso ha un bel vantaggio e secondo me si meriterebbe anche di fare la Champions. Con l’Atalanta vorrei vedere di nuovo il Bologna in quella Coppa, ma mi accontento anche dell’Europa League eh".