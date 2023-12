Gianlucaa Radio Anch'io Sport ha parlato della situazione della corsa Scudetto della Juventus. Le sue parole:"I presupposti sono questi, anche se la Juventus senza coppe è sempre pericolosa, il Milan ha voglia di rivalsa, il Napoli non è morto. L’Inter è la più forte e completa, ma parlare di fuga ancora no, ci andrei cauto. È ancora dura per me. Analogie col 1998? In quell’anno avevamo una grande squadra, ma anche un grande avversario come la Juventus. Quest’anno ci sono squadre forti, ma l’Inter è la più completa".