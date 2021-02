L'ex portiere interista Gianluca Pagliuca ha parlato ai cileni di TNT Sports in vista del derby col Milan di domenica pomeriggio, toccando anche qualche tema legato ai colori bianconeri: "Vidal? Alla Juve era un giocatore fantastico. Al Bayern Monaco ha fatto benissimo, al Barcellona è andato bene poi è arrivato all'Inter che non è più quello della Juventus. Inter favorita per lo scudetto? Sì, non avendo più le coppe si concentra solo sul campionato. Per me è la favorita, deve stare attenta a Juventus e Milan ma ha qualcosa in più".