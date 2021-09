Gianluca, a Il Giornale, ha parlato della Juventus e di Szczesny: "Difficoltà? Sì, ma perché la Juve non è la corazzata di qualche anno fa. Ricordiamoci che ha fatto fare la panchina a Buffon, è uno molto affidabile. Ha avuto un calo di concentrazione, ma criticarlo per due errori è eccessivo. I problemi della Juve non sono certo in porta".