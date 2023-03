Intervenuto a La Domenica Sportiva, Gianlucaè tornato a parlare di quel famosodel 1998. Ecco il suo racconto: "Abbiamo circondato l’arbitro in 11, pure il poverovoleva entrare in campo. Il pugno? Non feci niente, assolutamente (ride, ndr.). No, gli ho dato un pugno nel fianco, ma l’episodio ormai è prescritto. Lui se n’è accorto, tanto è vero che ha chiesto chi fosse stato a darglielo. Io dissi una bugia, meno male che non c’era il. Mi sa che tutti i miei compagni avrebbero voluto fare lo stesso. Scuse all’arbitro? No, poi lui non ha più arbitrato, evidentemente per un motivo, è stato un furto vero e proprio. Altri arbitri non hanno più arbitrato, certi dirigenti hanno smesso... Quindi evidentemente sto dicendo la verità".