Gianluca, ex portiere dell'Inter, torna a parlare di quella sfida dell'aprile 1998 tra Juventus e Inter. E svela un retroscena abbastanza clamoroso: un pugno dato all'arbitro.Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo il contatto Iuliano-Ronaldo tirai un pugno all’arbitro Ceccarini. Meno male che non c'erano le telecamere. Gli diedi un pugno nel fianco, si è girato, noi eravamo in 11 intorno, e ha detto: 'Chi è che mi ha dato un pugno? Chi è stato, chi è stato'. Oltre a quello a fine partita abbiamo beccato Lippi in 2 o 3 e siamo stati abbastanza pesanti. L'anno dopo - continua a Tmw - quando si vociferava che arrivava Lippi io sono andato alla lavagna e ho scritto: 'Il primo che va via è Pagliuca'. E infatti..."