l’ex portiere Pagliuca, sulle pagine di Libero, ha parlato del futuro di Gigi Buffon: “Fossi in lui, se la Juve non dovesse offrirgli il rinnovo, smetterei. Non andrei in Portogallo o campionati di secondo piano all’estero, Gigi non ha bisogno di andare a fare un anno tanto per giocare. La carriera fantastica che ha fatto parla per lui”.