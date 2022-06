Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di SerieAnews.com, l'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, ha espresso il suo pensiero su quella che sarà la prossima stagione, soffermandosi in particolar modo sul mercato che sta svolgendo la Juve.



'Sicuramente l’Inter adesso, come anche l’anno scorso, è la squadra più forte del campionato. Non ha vinto lo scudetto, ma ha vinto le altre coppe. Però poteva vincere tranquillamente anche il campionato se avesse gestito meglio determinate partite. Attenzione, però, alla Juventus: se prende Di Maria e Zaniolo diventa molto pericolosa'.