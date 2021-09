L'agente Silvio, a Tuttosport, ha parlato del mercato. Della Juventus e non solo."La Roma ha fatto un mercato di livello prendendo giocatori importanti e, soprattutto, giusti per Mourinho. La Juve ha fatto un mercato interlocutorio. Non avevano denari da mettere subito, dunque hanno fatto operazioni a due anni, come Locatelli. Un mercato di fantasia. Inoltre hanno solo parzialmente sostituito Ronaldo: in questa stagione tra Morata, Dybala e Kean si devono dividere i gol del portoghese e non sarà facile. A proposito di Dybala: è da due anni che si parla di questo contratto, ma l’argentino deve tornare ad essere quello vero per meritare certe cifre. Senza Ronaldo, ha l’opportunità di prendere la Juve sulle spalle e portarla dove le compete. Ci sono momenti che possono segnare la carriera di un calciatore: questo è uno di quei momenti in cui l’argentino può passare da ottimo giocatore a campione"."Pensare a gennaio ora non è facile, bisogna vedere come va il campionato. Però credo che la Juve un altro difensore lo deve prendere. Già a gennaio, sì: sono un po’ corti di centrali, soprattutto se come sembra si medita di giocare a tre".