In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il noto agente Silvio Pagliari ha commentato quella che è la sfida a distanza tra Giuntoli e Marotta."L'Inter è più forte come consapevolezza, una qualità che non acquisti al bar. Il club ha dato tempo ad Inzaghi di crescere, dietro c'è un grande lavoro. Quando Marotta ha lasciato la Juve, erano i bianconeri ad essere a +15, ora con Ausilio e Baccin sta facendo molto bene. Quest'anno la partita è giù chiusa, la vera partita con la Juventus si giocherà l'anno prossimo, anche perché il club bianconero ha preso un altro dirigente top come Giuntoli, che da luglio potrà operare come lui da fare. E da lì inizierà un altro campionato. Sono convinto che l'Inter potrò dire la sua anche in Europa, come ha fatto lo scorso anno".