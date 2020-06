4









Quel "pagliaccio" urlato a Dal Pino via social riechieggia ancora, ma Steven Zhang fa un passo indietro. Il presidente dell’Inter, tre mesi fa circa, attaccò così il presidente della Lega Serie A, aggiungendo: "Il più grande clown che abbia mai visto". Erano i giorni che precedevano Juve-Inter, giocata poi l'8 marzo, e si discuteva della possibilità di giocare a porte aperte o chiuse. E lì giovane presidente nerazzurro decise di entrare a gamba tesa, con modi decisamente fuori luogo. La procura federale aprì un fascicolo dopo l'esposto inviato da Dal Pino.



PATTEGGIAMENTO - Ma il procedimento, come raccontato dal Corriere dello Sport questa mattina, sembra possa concludersi a breve con il patteggiamento e con l’ammissione di responsabilità da parte di Zhang che, in una memoria difensiva, ha riconosciuto di aver esagerato con le parole. Non ci sarà quindi alcun deferimento, né un dibattimento in aula: Zhang dovrebbe cavarsela con una multa o poco più.



REAZIONE - Immediata la reazione dei tifosi, soprattutto bianconeri, che hanno subito attaccato Zhang, rifacendosi proprio sulla parola: "Patteggiamento". Diversi sono i casi nella storia interista in cui si è ricorso a questa modalità, "dalla Serie B ai passaporti falsi" e non solo. Ai supporter della Juve non è sfuggito e non hanno mancato di ricordare tutti gli episodi. E tra i loro commenti spunta anche un video di Conte... Eccoli nella nostra gallery.