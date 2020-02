Your browser does not support iframes.









di CC

La Juve torna a vincere in trasferta. Ed è un bel sospiro di sollievo, questo 2-1 sul campo della Spal: sia per dare ulteriori pressioni a Inter e Lazio (impegnate domani), sia per rispondere alle ultime voci di una crisi ormai superata. Anche nella qualità del gioco. E allora, grazie ai gol di Ronaldo - 11esima di fila in rete, è record - e all'inserimento vincente di Ramsey, Sarri può festeggiare e soprattutto tornare a premere sull'acceleratore con costanza. Mercoledì torna la Champions: a Lione c'è un bel carico di responsabilità da smaltire. Ecco le pagelle: sono nella nostra gallery!