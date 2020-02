Il giornalista della Rai, Paolo Paganini, si è soffermato sul mercato della Juventus. La bomba del giorno è quella riguardante Lionel Messi e il suo possibile addio al Barcellona, ma non solo: "Dovrò fare un blitz Montecarlo per avere news aggiornate sulla prossima telenovela dell’estate. Dove andrà Messi? Psg? ManCity? Secondo me potrebbe venire fuori un bel derby Juventus Inter. Intanto al di là del sogno Messi arriva una conferma legata a Pogba che lascerà a fine stagione il ManchesterUnited. Lo ha dichiarato lui, ma è una cosa che si sapeva già, almeno qui. Nell’ordine Real Madrid Barcellona e Juventus alle condizioni giuste".