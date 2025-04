Padovano: ‘Non provo rabbia ma le cicatrici restano’. La Champions, Lippi, Tudor e Thiago Motta

Le parole dal palco

Si è tenuto questa sera, presso il Circolo dei Lettori di Torino, l’evento “Storie Nero su Bianco”, organizzato da. Grande protagonista della serata è stato Michele, ex attaccante della Juventus , che ha presentato il suo libro autobiografico “Tra la Champions e la libertà”. Un incontro intenso e partecipato, in cui sport e vita si sono intrecciati attraverso il racconto diretto di uno dei volti simbolo della Juve anni ’90.LA VICENDA PENALE – "Avvertivo il pregiudizio della gente, ma non mi sono mai nascosto: allo stadio ci ho sempre messo la faccia. Non pensavo a ciò che dicevano gli altri, ma l’affetto dei tifosi della Juve non è mai mancato e non lo dimenticherò. È fondamentale, per me e per la mia vita, non portare rancore. Ho presentato prove concrete che non sono state credute, la condanna è arrivata solo da indizi. Da innocente ho corso un rischio enorme, se non avessi cambiato avvocato sarei ancora in carcere. Non provo rabbia, le cicatrici resteranno ma la vita continua. È fondamentale lasciar andare il rancore, non servirebbe a nulla. Ho ringraziato i giudici che mi hanno assolto: hanno studiato gli atti e visto la verità."SCRIVERE IL LIBRO – "Dieci anni fa non avrebbe avuto lo stesso riscontro, ero ancora in pieno processo e con due condanne sulle spalle. Oggi sono contento di aver raccontato la mia storia: la gente mi è vicina e capisce ciò che ho vissuto. L’affetto arriva da ogni parte, non solo dai tifosi della Juve. Questo mi riempie d’orgoglio. Nella vita non si molla mai: bisogna sempre trovare le risorse interiori per uscirne."LA FORZA – "Il calcio è stato il mio rifugio. Giocare nella Juventus mi ha spinto a superare i miei limiti. Quella mentalità mi ha sostenuto in tutto il percorso. Ci sono voluti 17 anni, quando con un po’ di buon senso ne sarebbero bastati 17 minuti. Ho sempre detto la verità, fin dal primo giorno. Lo sport mi ha dato tanto, ma il mio vero punto di forza è stata la mia famiglia: senza mia moglie e mio figlio, non ce l’avrei fatta."LA REAZIONE DEI MEDIA – “Io e la mia famiglia siamo stati travolti da falsità. Venivo dipinto come un narcotrafficante del calcio mondiale. I giornalisti dovrebbero ricordarsi che dietro le notizie ci sono persone. Io ero in carcere, ma la sofferenza vera l’hanno vissuta i miei cari. Serve maggiore sensibilità. Leggevamo cose assurde, inventate di sana pianta. Ero nel tritacarne. Ma non porto rancore nemmeno ai giornalisti."IL CALCIO– "Non c’è paragone: la libertà non ha prezzo e te ne rendi conto solo quando la perdi. Il calcio è stata passione pura, non l’ho mai vissuto come sacrificio. Giocare per ore era un dono. Questa vicenda mi ha allontanato dal mio mondo: avevo responsabilità importanti, ma un’accusa gravissima sulle spalle. Non ho mai smesso di cercare lavoro, di propormi, ma è stata durissima."IL CALCIO AL GIORNO D’OGGI – "La nostra generazione passava più ore sul campo. Questo oggi manca, il calcio è cambiato, era più romantico. Ma io continuo ad amarlo: guardo anche tre o quattro partite al giorno. Sono rientrato nel mondo del calcio in un ruolo diverso, sul tavolo ci sono delle proposte. Potrò dire la mia."PRESENTE E FUTURO – "Al momento racconto il calcio con Sky, ma fare il dirigente è un’altra cosa. Mi manca il campo, lo spogliatoio, l’adrenalina della partita. Vedremo cosa porterà il futuro."FINALE CHAMPIONS – "Sì, ero molto deluso. Tutti mi davano titolare, avevo giocato quarti e semifinale. Lippi mi disse: ‘Ti metto dentro nell’ultima parte’. Non ero contento, lui lo capì. Ma quella rabbia la misi in campo quando entrai."EX COMPAGNI CHE ALLENANO – "Conte e Deschamps si capiva che avevano una marcia in più: erano i primi a guidare il pressing, a dettare i tempi."LIPPI – "Sapeva tenere tutti sulla corda. Questa è la qualità più importante di un allenatore. La gestione umana conta più della tattica. È ciò che è mancato a Thiago Motta. Diventerà un grande allenatore, ma ha sbagliato partite in modo evidente. È una persona intelligente, imparerà. Per lui l’addio alla Juve è stata una bella batosta."TUDOR – "Conosce bene l’ambiente Juve, ha juventinità. Si è presentato alla grande con la Roma. Ho visto belle verticalizzazioni, la squadra è forte. Credo in loro: c’è un gruppo solido, con giovani di prospettiva. Ma i giovani vanno attesi."