Le parole di Michelea Tuttosport:«Noi allora sapevamo di essere forti e di essere tosti, fin dalla sfida d’andata avevamo messo in chiaro il nostro valore. Al momento, invece, temo che la sensazione nello spogliatoio bianconero sia differente. Il periodo vissuto dalla squadra è delicato, ora secondo me vanno risolti innanzitutto i problemi extra-campo: quelli incidono in maniera importante sul campo, anche senza volerlo e anche nella testa dei big. E anche in Coppa, purtroppo, perché lo stato d’animo complessivo resta sempre quello. Lo dimostra l’epilogo della gara l’andata: i bianconeri per valori sarebbero nettamente superiori, però...».