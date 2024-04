Michele Padovano, leggenda juventina, si confronta con Antonio Romano sul canale de IlBianconero riguardo alla cruciale semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.



Scopri le sue considerazioni sull'attuale formazione bianconera, da Allegri ai pilastri della squadra.







Padovano, cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Che la Juve faccia la gara. Che arrivi con determinazione all'incontro e con il pallino del gioco. E' un momento non semplice per i bianconeri, ma la Coppa Italia può dare la svolta".



Anche Allegri sta vivendo un periodo non facile. Anche mediaticamente...

"Per me è l'uomo giusto al posto giusto. Gli ultimi risultati non sono stati semplici da gestire, poi la società farà valutazioni anche in base a questo".



