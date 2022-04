Le parole del giornalista Giancarlo Padovan a calciomercato.com: "Troppo spesso il serbo è abbandonato a se stesso e, anche ieri, l’unico in grado di servirlo a dovere è stato Dybala, cioé il calciatore che l’anno prossimo sicuramente la Juve non avrà. Come già detto, però, prima di entrare in partita nella ripresa, Dybala si è macchiato della colpa di aver perso il pallone nella metacampo avversaria e di essere caduto a terra senza la possibilità di rincorrere Marin, che glielo aveva strappato".