A Radio Kiss Kiss, Giancarlo Padovan ha rilasciato un'intervista sul Napoli e sulla lotta Champions, citando pure i bianconeri: "Ve lo dico io, la Juventus non si qualificherà per la Champions. Napoli, Atalanta e Milan saranno le squadre che si piazzeranno alle spalle dell'Inter. Il Napoli non ha una partita complicata contro l'Udinese, perché è una squadra già salva. Non credo che l'Udinese sia una squadra che potrà togliere punti agli azzurri".