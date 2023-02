Le parole del giornalista Giancarloa calciomercato.com:"Intanto chi, attraverso il talebano presidente della Liga, Tebas, dava lezioni di moralità ad altri è alle prese con una Calciopoli che più Calciopoli non si può. Tanto per essere chiari, la Juventus, che, nel 2006, fu punita con la revoca di due scudetti e la retrocessione con penalizzazione in serie B, non aveva mai pagato né gli arbitri, né i designatori, né l’Aia. Non lo dico io, lo dicono le carte delle inchieste penali di allora. Il Barcellona, invece, ha foraggiato il vice capo degli arbitri spagnoli, per non meglio precisate consulenze, con una cifra strabiliante, già di per se stessa indice di colpevolezza assoluta: 1.400.000 euro".