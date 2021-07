Giancarlo, a Sky Sport, ha fatto un'analisi in vista della partita con la Spagna, semifinale di Euro2020 che si terrà martedì a Wembley: "Tante critiche a Morata e poi senza Morata giocano pure peggio. Non bisognerà avere tutta questa paura. Ma la paura c'è. Perché è una semifinale, e quindi ci vuole concentrazione, abnegazione. Devi dare all'avversario di più di ciò che è. Per noi dev'essere la squadra più forte del mondo e per questo motivo dobbiamo provare a batterli, provando ad arrivare sul tetto d'Europa".