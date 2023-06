Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, commenta la scelta della Juve di valutare l'addio alla Superlega: "La mossa della Juventus di abbandonare la Superlega è l’unica strada percorribile dal club per mitigare punizioni che, secondo me, arriveranno comunque, sotto forma di un anno di squalifica. E anche, se non soprattutto, per rompere con il passato recente e remoto, incarnato da Andrea Agnelli, il presidente che ha portato la Juventus ad un passo dalla rovina economica e sportiva."