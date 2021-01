A Radio CRC, Giancarlo Padovan ha fatto il punto sulla Supercoppa: "Giancarlo Padovan, ex direttore di Tuttosport, è intervenuto durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc: “La sconfitta della Roma nel derby e lo scontro diretto tra Inter e Juve darà al Napoli la possibilità di rimettersi in corsa per le posizioni di vertice in caso di vittoria contro la Fiorentina. Gli azzurri potrebbero tornare a dire la loro anche nella corsa scudetto. Questo è un campionato senza padroni. Non credo molto alla leadership del Milan. Secondo me i rossoneri non hanno il piglio per vincere lo scudetto. Nel caso il Napoli trovasse continuità di rendimento, la squadra di Gattuso potrebbe rimettersi in gioco per grandi traguardi".



SUPERCOPPA - "Ci arriverà meglio il Napoli, anche gli azzurri devono fare i conti con tanti assenti, ma quelli della Juventus peseranno di più. Inoltre la Juve ha sempre dimostrato di soffrire il Napoli”.