Giancarlo, attraverso Calciomercato.com, ha parlato del caso: la Lega non ha ancora stabilito una data e un luogo. "O non sono capaci (e ci sarebbe da preoccuparsi) - scrive Padovan - o il nostro calcio non tira davvero più (e ci sarebbe da preoccuparsi).. Una terza ipotesi porta alla richiesta di danaro: forse spariamo cifre eccessive, forse è il calcio come spettacolo complessivo ad essere in regresso, ma è chiaro che il tempo delle vacche grasse è finito e dalla mammella vizza non zampilla più il latte di una volta".