Così Giancarlo Padovan a Calciomercato.com su Juve-Inter: "Dybala gioca (l'ha detto Allegri) e, secondo me, rientrerà Zakaria al posto di Arthur, con Locatelli centrale. L'errore annunciato potrebbe essere ancora Rabiot, da esterno e da mezz'ala. Il francese ha un grande fisico e una buona tecnica, ma - come ha spiegato Allegri - è un giocatore di quantità. Nulla da eccepire, se non fosse che la maggior parte dei palloni viene perduta subito dopo una riconquista. Essendo infortunato McKennie altre soluzioni non ci sono, a meno che Allegri non voglia passare a un coraggioso 4-3-3 con Arthur centrale, Locatelli e Zakaria ai lati (anche se entrambi sono interni di destra).