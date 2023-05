Negli studi di SkySport Giancarloha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Deve fare una vittoria netta contro il Milan, con due gol di scarto. Però io dico che non si può aspettare il 30 giugno. Se deve arrivare Giuntoli deve iniziare a lavorare con un piano A e un piano B. In ogni caso la Juve deve chiarire molte posizioni. 1 Giuntoli, che dipende dalla Juve e dal Napoli. 2 Allegri, nelle ultime ore si sono aggiunte delle sensazioni che non vanno verso un Allegri saldo. Ho sentito parlare di dimissioni di Allegri: lui non si dimette, se volete mandarmi via datemi due anni di contratto. Non so quanto la Juventus si possa permettere di darli ad Allegri".