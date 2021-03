Il commento a Sky Sport di Giancarlo Padovan della vittoria della Juventus per 3-1 sulla Lazio: "Perdere o pareggiare sarebbe stato brutto. Non avrebbe dato consapevolezza, quella che ha ritrovato stasera. Insieme a dei giocatori importanti che ritorneranno. Ci ha abituati ad alti e bassi ma ora arriva la partita che non si può sbagliare perché significherebbe l'eliminazione e di conseguenza un fallimento. Non sbagli se trovi continuità. Stasera hanno trovato consapevolezza, seppur con una squadra rimaneggiata e qualche esperimento ancora di troppo. Nonostante questo ha vinto bene, in rimonta. È l'ottavo punto fatto in rimonta"