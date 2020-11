1









Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto in studio a Sky Sport per commentare il percorso in Champions League della Juventus e la sfida di questa sera con il Ferencvaros: "Quello della Juventus in Champions è stato un percorso normale, una squadra regolare fino a qui. Stasera contro il Ferencvaros non è tanto difficile. Da quello che dice Pirlo Rabiot mi sembra un intoccabile a centrocampo. Arthur e Bentancur invece mi sembrano simili. Alla Juventus Women è andata malissimo con il Lione, è come se la Juve avesse pescato il miglior Real Madrid".